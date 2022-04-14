ynETH MAX (YNETHX) Tokenomics Få vigtig indsigt i ynETH MAX (YNETHX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ynETH MAX (YNETHX) Information ynETHx is a MAX LRT defining a new LRT class designed to optimize yield from ETH restaking and DeFi strategies using L1 settlement assurances all under 1 product. MAX LRTs rebalance assets across multiple tokenized strategies and multiple chains with the goal of achieving a risk adjusted 10-15% APY. ynETHx generates yield from ETH staking, EigenLayer restaking, and DeFi strategies. Strategies are modular and enable the ability to add and remove strategies allowing ynETHx to adapt to an evolving market to maintain the highest-yielding restaking opportunities, while always keeping security and safety in mind. Strategies are managed by the YieldNest DAO/subDAO's. Officiel hjemmeside: https://yieldnest.finance Hvidbog: https://docs.yieldnest.finance/

ynETH MAX (YNETHX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ynETH MAX (YNETHX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 45.75M $ 45.75M $ 45.75M Samlet udbud $ 9.39K $ 9.39K $ 9.39K Cirkulerende forsyning $ 9.39K $ 9.39K $ 9.39K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 45.75M $ 45.75M $ 45.75M Alle tiders Høj: $ 5,038.63 $ 5,038.63 $ 5,038.63 Alle tiders Lav: $ 1,444.64 $ 1,444.64 $ 1,444.64 Nuværende pris: $ 4,868.96 $ 4,868.96 $ 4,868.96 Få mere at vide om ynETH MAX (YNETHX) pris

ynETH MAX (YNETHX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ynETH MAX (YNETHX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal YNETHX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange YNETHX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår YNETHX's tokenomics, kan du udforske YNETHX tokens live-pris!

