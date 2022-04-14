YieldMachine by Virtuals (YMACH) Tokenomics Få vigtig indsigt i YieldMachine by Virtuals (YMACH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

YieldMachine by Virtuals (YMACH) Information At YieldMachine, we believe crypto trading should be as intuitive as having a conversation. By integrating a powerful AI-driven advisory and execution platform, we’re building the future of wealth management where your wallet works for you. Imagine a Bloomberg terminal for crypto that caters to everyone—from the curious newcomer to the seasoned trader. With YieldMachine, you simply type and chat with your AI crypto advisor about your goals. Whether you want steady yield, portfolio diversification, or speculative growth, our platform executes it autonomously, securely, and seamlessly. Officiel hjemmeside: https://yield-machine.com/ Køb YMACH nu!

YieldMachine by Virtuals (YMACH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for YieldMachine by Virtuals (YMACH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 32.55K $ 32.55K $ 32.55K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 32.55K $ 32.55K $ 32.55K Alle tiders Høj: $ 0.00681425 $ 0.00681425 $ 0.00681425 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om YieldMachine by Virtuals (YMACH) pris

YieldMachine by Virtuals (YMACH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for YieldMachine by Virtuals (YMACH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal YMACH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange YMACH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår YMACH's tokenomics, kan du udforske YMACH tokens live-pris!

YMACH Prisprediktion Vil du vide, hvor YMACH måske er på vej hen? Vores YMACH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se YMACH Tokens prisprediktion nu!

