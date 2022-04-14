Yield Optimizer BTC (YOBTC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Yield Optimizer BTC (YOBTC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Yield Optimizer BTC (YOBTC) Information Set it and forget it. YO is your secure multi-chain yield optimizer, continuously rebalancing to deliver the best risk-adjusted yield for BTC in DeFi. YO tracks the best yield across DeFi protocols and chains so your assets are always in the right place. YO continuously reallocates your assets across DeFi chains and protocols to maximize yield. YO is fully self custodial and you keep control of your assets at all time. Officiel hjemmeside: https://yo.xyz Hvidbog: https://yo.xyz/whitepaper

Yield Optimizer BTC (YOBTC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Yield Optimizer BTC (YOBTC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 654.80K $ 654.80K $ 654.80K Samlet udbud $ 5.46 $ 5.46 $ 5.46 Cirkulerende forsyning $ 5.46 $ 5.46 $ 5.46 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 654.80K $ 654.80K $ 654.80K Alle tiders Høj: $ 914,351,589,839,370 $ 914,351,589,839,370 $ 914,351,589,839,370 Alle tiders Lav: $ 86,670 $ 86,670 $ 86,670 Nuværende pris: $ 119,623 $ 119,623 $ 119,623 Få mere at vide om Yield Optimizer BTC (YOBTC) pris

Yield Optimizer BTC (YOBTC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Yield Optimizer BTC (YOBTC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal YOBTC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange YOBTC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår YOBTC's tokenomics, kan du udforske YOBTC tokens live-pris!

