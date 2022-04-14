Yeet (YEET) Tokenomics Få vigtig indsigt i Yeet (YEET), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Yeet (YEET) Information Yeet is one of the most prominent brands in the Berachain ecosystem and home to the most Yeetarded movements and products, including the Yeetard NFTs. There are 3 different core products: Yeet Game: This is the flagship product, and is a mix of DeFi and onchain gaming which has created a game in which players can play and win $BERA and get $YEET prizes just for playing YeetBonds: An open marketplace for OTC sales where users can buy their favorite Berachain ecosystem tokens at a discount to market price. This is a collaboration with Bond Protocol, formerly known as OlympusPro Vault: A yield product that farms liquidity and compounds rewards in a complex high yield DeFi yield farming strategy, but made simple and Yeetard-friendly for users $YEET staking: Staking $YEET entitles users to receive revenue generated from the suite of Yeet’s products. This revenue is generated in $BERA and stablecoins, not in $YEET. In addition, all earned rewards are automatically farmed in the vault on behalf of users so that their rewards are also earning yield. These rewards may be claimed at any time. Officiel hjemmeside: https://www.yeetit.xyz Køb YEET nu!

Yeet (YEET) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Yeet (YEET), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.55M $ 1.55M $ 1.55M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 631.31M $ 631.31M $ 631.31M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.45M $ 2.45M $ 2.45M Alle tiders Høj: $ 0.02429735 $ 0.02429735 $ 0.02429735 Alle tiders Lav: $ 0.00161123 $ 0.00161123 $ 0.00161123 Nuværende pris: $ 0.00246857 $ 0.00246857 $ 0.00246857 Få mere at vide om Yeet (YEET) pris

Yeet (YEET) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Yeet (YEET) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal YEET tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange YEET tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår YEET's tokenomics, kan du udforske YEET tokens live-pris!

