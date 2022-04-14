xPACK (XPACK) Tokenomics Få vigtig indsigt i xPACK (XPACK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

xPACK (XPACK) Information HashPack is the leading retail wallet on Hedera Hashgraph with a fantastic user experience for defi, NFTs and dApps. The wallet is non-custodial, audited and features free email account creation as well as seed phrase based account creation. HashPack is integrated with every major dApp in the Hedera Hashgraph ecosystem and is deeply involved in the retail and developer communities. The introduction of PACK and xPACK offer the users at HashPack a fresh new way of engage with the Hedera ecosystem while being rewarded for using its services. Officiel hjemmeside: https://www.hashpack.app/ Hvidbog: https://hashpack.gitbook.io/pack-whitepaper-1 Køb XPACK nu!

xPACK (XPACK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for xPACK (XPACK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.40M $ 3.40M $ 3.40M Samlet udbud $ 135.36M $ 135.36M $ 135.36M Cirkulerende forsyning $ 135.36M $ 135.36M $ 135.36M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.40M $ 3.40M $ 3.40M Alle tiders Høj: $ 0.02555685 $ 0.02555685 $ 0.02555685 Alle tiders Lav: $ 0.02251504 $ 0.02251504 $ 0.02251504 Nuværende pris: $ 0.02511667 $ 0.02511667 $ 0.02511667 Få mere at vide om xPACK (XPACK) pris

xPACK (XPACK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for xPACK (XPACK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XPACK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XPACK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XPACK's tokenomics, kan du udforske XPACK tokens live-pris!

XPACK Prisprediktion Vil du vide, hvor XPACK måske er på vej hen? Vores XPACK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se XPACK Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!