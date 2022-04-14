XP Network (XPNET) Tokenomics Få vigtig indsigt i XP Network (XPNET), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

XP Network (XPNET) Information XP.network is the first blockchain-agnostic NFT ecosystem. It enables multichain support out of the box for any minted NFT, dApp or use case, allowing NFTs and funds to flow freely between networks and wallets. Officiel hjemmeside: https://xp.network Køb XPNET nu!

XP Network (XPNET) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for XP Network (XPNET), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 341.71K $ 341.71K $ 341.71K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 712.99M $ 712.99M $ 712.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 479.27K $ 479.27K $ 479.27K Alle tiders Høj: $ 0.114859 $ 0.114859 $ 0.114859 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00047921 $ 0.00047921 $ 0.00047921 Få mere at vide om XP Network (XPNET) pris

XP Network (XPNET) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for XP Network (XPNET) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XPNET tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XPNET tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XPNET's tokenomics, kan du udforske XPNET tokens live-pris!

XPNET Prisprediktion Vil du vide, hvor XPNET måske er på vej hen? Vores XPNET prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

