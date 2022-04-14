Wizarre Scroll (SCRL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Wizarre Scroll (SCRL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Wizarre Scroll (SCRL) Information Mobile blockchain video game inspired by Worms and Magicka. Allows playing crossplay on mobile and computer. Free-to-play and Play-to-earn combined into one ecosystem. Officiel hjemmeside: https://wizarre.io Køb SCRL nu!

Wizarre Scroll (SCRL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Wizarre Scroll (SCRL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 16.79K $ 16.79K $ 16.79K Samlet udbud $ 8.38B $ 8.38B $ 8.38B Cirkulerende forsyning $ 4.52B $ 4.52B $ 4.52B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 31.13K $ 31.13K $ 31.13K Alle tiders Høj: $ 0.00200883 $ 0.00200883 $ 0.00200883 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Wizarre Scroll (SCRL) pris

Wizarre Scroll (SCRL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Wizarre Scroll (SCRL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SCRL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SCRL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SCRL's tokenomics, kan du udforske SCRL tokens live-pris!

