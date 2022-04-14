willy (WILLY) Tokenomics Få vigtig indsigt i willy (WILLY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

willy (WILLY) Information WILLY CTO led by ex Billy Mod Ace Ventura aka Lloyd Christmas who led Billy to 200M MCAP. Lloyd Christmas saved $Billy and hes back again. Join the TG VC to learn more. 100m is programmed. We will forge our way to becoming and established token in the crypto space. Massive marketing and networking plans to ensure its success. The $WILLY success story will go down in history with its continued unwavering success. Officiel hjemmeside: https://willysolana.webby.fun/ Køb WILLY nu!

willy (WILLY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for willy (WILLY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 13.79K $ 13.79K $ 13.79K Samlet udbud $ 997.42M $ 997.42M $ 997.42M Cirkulerende forsyning $ 997.42M $ 997.42M $ 997.42M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 13.79K $ 13.79K $ 13.79K Alle tiders Høj: $ 0.00158377 $ 0.00158377 $ 0.00158377 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om willy (WILLY) pris

willy (WILLY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for willy (WILLY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WILLY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WILLY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WILLY's tokenomics, kan du udforske WILLY tokens live-pris!

