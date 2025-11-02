Will (WILL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00003407 $ 0.00003407 $ 0.00003407 24H lav $ 0.00004541 $ 0.00004541 $ 0.00004541 24H høj 24H lav $ 0.00003407$ 0.00003407 $ 0.00003407 24H høj $ 0.00004541$ 0.00004541 $ 0.00004541 All Time High $ 0.00065666$ 0.00065666 $ 0.00065666 Laveste pris $ 0.00002494$ 0.00002494 $ 0.00002494 Prisændring (1H) -0.24% Prisændring (1D) +12.64% Prisændring (7D) +10.10% Prisændring (7D) +10.10%

Will (WILL) realtidsprisen er $0.00003838. I løbet af de sidste 24 timer har WILL handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00003407 og et højdepunkt på $ 0.00004541, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WILLs højeste pris nogensinde er $ 0.00065666, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00002494.

Når det gælder kortsigtet performance, WILL har ændret sig med -0.24% i løbet af den sidste time, +12.64% i løbet af 24 timer og +10.10% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Will (WILL) Markedsinformation

Markedsværdi $ 38.39K$ 38.39K $ 38.39K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 38.39K$ 38.39K $ 38.39K Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Will er $ 38.39K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WILL er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 38.39K.