UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Ai Xovia pris i dag er 1.432673 USD. Følg med i realtid AIX til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk AIX prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Ai Xovia pris i dag er 1.432673 USD. Følg med i realtid AIX til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk AIX prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om AIX

AIX Prisinfo

Hvad er AIX

AIX Whitepaper

AIX Officiel hjemmeside

AIX Tokenomics

AIX Prisprognose

AIX Historik

AIX Købsguide

AIX-til-fiat-valutaomregner

AIX Spot

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Ai Xovia Logo

Ai Xovia-kurs(AIX)

1 AIX til USD direkte pris:

$1.432868
$1.432868$1.432868
-0.16%1D
USD
Ai Xovia (AIX) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 04:49:46 (UTC+8)

Ai Xovia (AIX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 1.401001
$ 1.401001$ 1.401001
24H lav
$ 1.629993
$ 1.629993$ 1.629993
24H høj

$ 1.401001
$ 1.401001$ 1.401001

$ 1.629993
$ 1.629993$ 1.629993

$ 51.257963
$ 51.257963$ 51.257963

$ 2.6605668343705937
$ 2.6605668343705937$ 2.6605668343705937

+0.66%

-0.16%

+9.24%

+9.24%

Ai Xovia (AIX) realtidsprisen er $ 1.432673. I løbet af de sidste 24 timer har AIX handlet mellem et lavpunkt på $ 1.401001 og et højdepunkt på $ 1.629993, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. AIXs højeste pris nogensinde er $ 51.257963, mens den laveste pris nogensinde er $ 2.6605668343705937.

Når det gælder kortsigtet performance, AIX har ændret sig med +0.66% i løbet af den sidste time, -0.16% i løbet af 24 timer og +9.24% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Ai Xovia (AIX) Markedsinformation

No.3481

--
----

$ 1.72M
$ 1.72M$ 1.72M

$ 143.27M
$ 143.27M$ 143.27M

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

99,999,989.148041565
99,999,989.148041565 99,999,989.148041565

SOL

Den nuværende markedsværdi på Ai Xovia er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 1.72M. Det cirkulerende forsyning af AIX er --, med et samlet udbud på 99999989.148041565. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 143.27M.

Ai Xovia (AIX) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Ai Xovia i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.00229626-0.16%
30 dage$ -3.822558-72.74%
60 dage$ -12.878391-89.99%
90 dage$ -16.557391-92.04%
Ai Xovia Prisændring i dag

I dag AIX blev der registreret en ændring på $ -0.00229626 (-0.16%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Ai Xovia 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -3.822558 (-72.74%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Ai Xovia 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage AIX sås en ændring af $ -12.878391 (-89.99%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Ai Xovia 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -16.557391 (-92.04%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Ai Xovia (AIX)?

Tjek Ai XoviaPrishistorik-siden nu.

Hvad er Ai Xovia (AIX)

AiXovia is a Solana-based financial ecosystem that leverages a unique Hybrid Intelligence model to provide AI-powered trading signals for crypto traders and DeFi users seeking a verifiable edge in volatile markets.

Ai Xovia er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineAi Xoviainvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekAIXtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Ai Xovia på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Ai Xovia købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Ai Xovia Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Ai Xovia (AIX) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Ai Xovia (AIX) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Ai Xovia.

Tjek Ai Xovia prisprediktion nu!

Ai Xovia (AIX) Tokenomics

At forstå tokenomics for Ai Xovia (AIX) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om AIX Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Ai Xovia (AIX)

Leder du efter, hvordan du køber Ai Xovia? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Ai Xovia på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

AIX til lokale valutaer

1 Ai Xovia(AIX) til VND
37,700.789995
1 Ai Xovia(AIX) til AUD
A$2.17766296
1 Ai Xovia(AIX) til GBP
1.08883148
1 Ai Xovia(AIX) til EUR
1.23209878
1 Ai Xovia(AIX) til USD
$1.432673
1 Ai Xovia(AIX) til MYR
RM6.00289987
1 Ai Xovia(AIX) til TRY
60.21524619
1 Ai Xovia(AIX) til JPY
¥219.198969
1 Ai Xovia(AIX) til ARS
ARS$2,055.48460656
1 Ai Xovia(AIX) til RUB
115.17258247
1 Ai Xovia(AIX) til INR
127.17838221
1 Ai Xovia(AIX) til IDR
Rp23,877.87378218
1 Ai Xovia(AIX) til PHP
84.08357837
1 Ai Xovia(AIX) til EGP
￡E.67.66514579
1 Ai Xovia(AIX) til BRL
R$7.69345401
1 Ai Xovia(AIX) til CAD
C$2.0057422
1 Ai Xovia(AIX) til BDT
175.24456136
1 Ai Xovia(AIX) til NGN
2,070.32709884
1 Ai Xovia(AIX) til COP
$5,510.27525895
1 Ai Xovia(AIX) til ZAR
R.24.88553001
1 Ai Xovia(AIX) til UAH
60.10063235
1 Ai Xovia(AIX) til TZS
T.Sh.3,511.45286954
1 Ai Xovia(AIX) til VES
Bs316.620733
1 Ai Xovia(AIX) til CLP
$1,349.577966
1 Ai Xovia(AIX) til PKR
Rs404.5868552
1 Ai Xovia(AIX) til KZT
756.42269054
1 Ai Xovia(AIX) til THB
฿46.16072406
1 Ai Xovia(AIX) til TWD
NT$44.11200167
1 Ai Xovia(AIX) til AED
د.إ5.25790991
1 Ai Xovia(AIX) til CHF
Fr1.1461384
1 Ai Xovia(AIX) til HKD
HK$11.13186921
1 Ai Xovia(AIX) til AMD
֏546.39282874
1 Ai Xovia(AIX) til MAD
.د.م13.22357179
1 Ai Xovia(AIX) til MXN
$26.59041088
1 Ai Xovia(AIX) til SAR
ريال5.37252375
1 Ai Xovia(AIX) til ETB
Br220.10155299
1 Ai Xovia(AIX) til KES
KSh184.58558932
1 Ai Xovia(AIX) til JOD
د.أ1.015765157
1 Ai Xovia(AIX) til PLN
5.27223664
1 Ai Xovia(AIX) til RON
лв6.31808793
1 Ai Xovia(AIX) til SEK
kr13.58174004
1 Ai Xovia(AIX) til BGN
лв2.42121737
1 Ai Xovia(AIX) til HUF
Ft482.05148431
1 Ai Xovia(AIX) til CZK
30.21507357
1 Ai Xovia(AIX) til KWD
د.ك0.436965265
1 Ai Xovia(AIX) til ILS
4.65618725
1 Ai Xovia(AIX) til BOB
Bs9.89977043
1 Ai Xovia(AIX) til AZN
2.4355441
1 Ai Xovia(AIX) til TJS
SM13.15193814
1 Ai Xovia(AIX) til GEL
3.88254383
1 Ai Xovia(AIX) til AOA
Kz1,313.17374507
1 Ai Xovia(AIX) til BHD
.د.ب0.537252375
1 Ai Xovia(AIX) til BMD
$1.432673
1 Ai Xovia(AIX) til DKK
kr9.26939431
1 Ai Xovia(AIX) til HNL
L37.56468606
1 Ai Xovia(AIX) til MUR
65.53046302
1 Ai Xovia(AIX) til NAD
$24.77091617
1 Ai Xovia(AIX) til NOK
kr14.49865076
1 Ai Xovia(AIX) til NZD
$2.49285102
1 Ai Xovia(AIX) til PAB
B/.1.432673
1 Ai Xovia(AIX) til PGK
K6.0172266
1 Ai Xovia(AIX) til QAR
ر.ق5.20060299
1 Ai Xovia(AIX) til RSD
дин.145.53092334
1 Ai Xovia(AIX) til UZS
soʻm17,055.62822348
1 Ai Xovia(AIX) til ALL
L119.61386877
1 Ai Xovia(AIX) til ANG
ƒ2.56448467
1 Ai Xovia(AIX) til AWG
ƒ2.56448467
1 Ai Xovia(AIX) til BBD
$2.865346
1 Ai Xovia(AIX) til BAM
KM2.40689064
1 Ai Xovia(AIX) til BIF
Fr4,187.703179
1 Ai Xovia(AIX) til BND
$1.84814817
1 Ai Xovia(AIX) til BSD
$1.432673
1 Ai Xovia(AIX) til JMD
$229.29931365
1 Ai Xovia(AIX) til KHR
5,730.692
1 Ai Xovia(AIX) til KMF
Fr610.318698
1 Ai Xovia(AIX) til LAK
31,145.06459449
1 Ai Xovia(AIX) til LKR
රු434.93086934
1 Ai Xovia(AIX) til MDL
L24.31246081
1 Ai Xovia(AIX) til MGA
Ar6,424.5355339
1 Ai Xovia(AIX) til MOP
P11.47571073
1 Ai Xovia(AIX) til MVR
21.9198969
1 Ai Xovia(AIX) til MWK
MK2,478.6675573
1 Ai Xovia(AIX) til MZN
MT91.5478047
1 Ai Xovia(AIX) til NPR
रु202.63726912
1 Ai Xovia(AIX) til PYG
10,160.516916
1 Ai Xovia(AIX) til RWF
Fr2,081.673869
1 Ai Xovia(AIX) til SBD
$11.79089879
1 Ai Xovia(AIX) til SCR
19.57031318
1 Ai Xovia(AIX) til SRD
$55.1579105
1 Ai Xovia(AIX) til SVC
$12.53588875
1 Ai Xovia(AIX) til SZL
L24.77091617
1 Ai Xovia(AIX) til TMT
m5.0143555
1 Ai Xovia(AIX) til TND
د.ت4.217789312
1 Ai Xovia(AIX) til TTD
$9.69919621
1 Ai Xovia(AIX) til UGX
Sh4,974.240656
1 Ai Xovia(AIX) til XAF
Fr809.460245
1 Ai Xovia(AIX) til XCD
$3.8682171
1 Ai Xovia(AIX) til XOF
Fr809.460245
1 Ai Xovia(AIX) til XPF
Fr146.132646
1 Ai Xovia(AIX) til BWP
P19.18349147
1 Ai Xovia(AIX) til BZD
$2.87967273
1 Ai Xovia(AIX) til CVE
$136.17556865
1 Ai Xovia(AIX) til DJF
Fr253.583121
1 Ai Xovia(AIX) til DOP
$91.77703238
1 Ai Xovia(AIX) til DZD
د.ج186.20450981
1 Ai Xovia(AIX) til FJD
$3.23784098
1 Ai Xovia(AIX) til GNF
Fr12,349.64126
1 Ai Xovia(AIX) til GTQ
Q10.94562172
1 Ai Xovia(AIX) til GYD
$300.03037966
1 Ai Xovia(AIX) til ISK
kr177.651452

Ai Xovia Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Ai Xovia, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Ai Xovia hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Ai Xovia

Hvor meget er Ai Xovia (AIX) værd i dag?
Den direkte AIX pris i USD er 1.432673 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle AIX til USD pris?
Den aktuelle pris på AIXtil USD er $ 1.432673. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Ai Xovia?
Markedsværdien for AIX er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af AIX?
Den cirkulerende forsyning af AIX er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på AIX?
AIX opnåede en ATH-pris på 51.257963 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på AIX?
AIX så en ATL-pris på 2.6605668343705937 USD.
Hvad er handelsvolumen for AIX?
Direkte 24-timers handelsvolumen for AIX er $ 1.72M USD.
Bliver AIX højere i år?
AIX kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se AIX prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 04:49:46 (UTC+8)

Ai Xovia (AIX) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Se mere

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

AIX-til-USD Lommeregner

Beløb

AIX
AIX
USD
USD

1 AIX = 1.432673 USD

Handel AIX

AIX/USDT
$1.432868
$1.432868$1.432868
-0.16%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,417.29
$110,417.29$110,417.29

+0.11%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,883.51
$3,883.51$3,883.51

-0.30%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.03100
$0.03100$0.03100

+3.16%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.52
$186.52$186.52

+0.05%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,417.29
$110,417.29$110,417.29

+0.11%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,883.51
$3,883.51$3,883.51

-0.30%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.52
$186.52$186.52

+0.05%

DASH Logo

DASH

DASH

$70.98
$70.98$70.98

+0.09%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.5095
$2.5095$2.5095

+0.34%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07226
$0.07226$0.07226

+44.52%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000016
$0.000000000000000000000016$0.000000000000000000000016

+220.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000531
$0.000531$0.000531

+210.52%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000005857
$0.0000000000005857$0.0000000000005857

+94.26%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0032826
$0.0032826$0.0032826

+60.93%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0021
$0.0021$0.0021

+61.53%