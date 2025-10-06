UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte ATLA pris i dag er 55.8091 USD. Følg med i realtid ATLA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ATLA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte ATLA pris i dag er 55.8091 USD. Følg med i realtid ATLA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ATLA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om ATLA

ATLA Prisinfo

Hvad er ATLA

ATLA Whitepaper

ATLA Officiel hjemmeside

ATLA Tokenomics

ATLA Prisprognose

ATLA Historik

ATLA Købsguide

ATLA-til-fiat-valutaomregner

ATLA Spot

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

ATLA Logo

ATLA-kurs(ATLA)

1 ATLA til USD direkte pris:

$55.809
$55.809$55.809
-0.05%1D
USD
ATLA (ATLA) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 04:55:14 (UTC+8)

ATLA (ATLA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 55.16
$ 55.16$ 55.16
24H lav
$ 56.424
$ 56.424$ 56.424
24H høj

$ 55.16
$ 55.16$ 55.16

$ 56.424
$ 56.424$ 56.424

--
----

--
----

+0.05%

-0.05%

-2.80%

-2.80%

ATLA (ATLA) realtidsprisen er $ 55.8091. I løbet af de sidste 24 timer har ATLA handlet mellem et lavpunkt på $ 55.16 og et højdepunkt på $ 56.424, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ATLAs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, ATLA har ændret sig med +0.05% i løbet af den sidste time, -0.05% i løbet af 24 timer og -2.80% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

ATLA (ATLA) Markedsinformation

--
----

$ 8.39M
$ 8.39M$ 8.39M

$ 167.43B
$ 167.43B$ 167.43B

--
----

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

ATLETA

Den nuværende markedsværdi på ATLA er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 8.39M. Det cirkulerende forsyning af ATLA er --, med et samlet udbud på 3000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 167.43B.

ATLA (ATLA) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for ATLA i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.027918-0.05%
30 dage$ +19.9771+55.75%
60 dage$ +29.9932+116.18%
90 dage$ +55.6841+44,547.28%
ATLA Prisændring i dag

I dag ATLA blev der registreret en ændring på $ -0.027918 (-0.05%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

ATLA 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +19.9771 (+55.75%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

ATLA 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage ATLA sås en ændring af $ +29.9932 (+116.18%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

ATLA 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +55.6841 (+44,547.28%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for ATLA (ATLA)?

Tjek ATLAPrishistorik-siden nu.

Hvad er ATLA (ATLA)

The modular, multi-layer, EVM-compatible, smart contract platform & blockchain network that emphasizes security & decentralization, while maintinaing scalability & interoperability. ATLETA is infrastructure designed to protect and accelerate the digitization of sports, tokenization of analogue goods, and transformation of the Sports markets from private, to public ones. Written in RUST & built with the Substrate Framework, ATLETA inherits a multitude of battle tested tech-economic primitives that enable higher transactional efficiency, settlement guarantees, & broader programming paradigms than alternative public networks.

ATLA er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineATLAinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekATLAtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om ATLA på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din ATLA købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

ATLA Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil ATLA (ATLA) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine ATLA (ATLA) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for ATLA.

Tjek ATLA prisprediktion nu!

ATLA (ATLA) Tokenomics

At forstå tokenomics for ATLA (ATLA) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ATLA Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du ATLA (ATLA)

Leder du efter, hvordan du køber ATLA? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe ATLA på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

ATLA til lokale valutaer

1 ATLA(ATLA) til VND
1,468,616.4665
1 ATLA(ATLA) til AUD
A$84.829832
1 ATLA(ATLA) til GBP
42.414916
1 ATLA(ATLA) til EUR
47.995826
1 ATLA(ATLA) til USD
$55.8091
1 ATLA(ATLA) til MYR
RM233.840129
1 ATLA(ATLA) til TRY
2,345.656473
1 ATLA(ATLA) til JPY
¥8,538.7923
1 ATLA(ATLA) til ARS
ARS$80,070.431952
1 ATLA(ATLA) til RUB
4,486.493549
1 ATLA(ATLA) til INR
4,954.173807
1 ATLA(ATLA) til IDR
Rp930,151.294606
1 ATLA(ATLA) til PHP
3,275.436079
1 ATLA(ATLA) til EGP
￡E.2,635.863793
1 ATLA(ATLA) til BRL
R$299.694867
1 ATLA(ATLA) til CAD
C$78.13274
1 ATLA(ATLA) til BDT
6,826.569112
1 ATLA(ATLA) til NGN
80,648.614228
1 ATLA(ATLA) til COP
$214,650.169965
1 ATLA(ATLA) til ZAR
R.969.404067
1 ATLA(ATLA) til UAH
2,341.191745
1 ATLA(ATLA) til TZS
T.Sh.136,786.987918
1 ATLA(ATLA) til VES
Bs12,333.8111
1 ATLA(ATLA) til CLP
$52,572.1722
1 ATLA(ATLA) til PKR
Rs15,760.48984
1 ATLA(ATLA) til KZT
29,466.088618
1 ATLA(ATLA) til THB
฿1,798.169202
1 ATLA(ATLA) til TWD
NT$1,718.362189
1 ATLA(ATLA) til AED
د.إ204.819397
1 ATLA(ATLA) til CHF
Fr44.64728
1 ATLA(ATLA) til HKD
HK$433.636707
1 ATLA(ATLA) til AMD
֏21,284.474558
1 ATLA(ATLA) til MAD
.د.م515.117993
1 ATLA(ATLA) til MXN
$1,035.816896
1 ATLA(ATLA) til SAR
ريال209.284125
1 ATLA(ATLA) til ETB
Br8,573.952033
1 ATLA(ATLA) til KES
KSh7,190.444444
1 ATLA(ATLA) til JOD
د.أ39.5686519
1 ATLA(ATLA) til PLN
205.377488
1 ATLA(ATLA) til RON
лв246.118131
1 ATLA(ATLA) til SEK
kr529.070268
1 ATLA(ATLA) til BGN
лв94.317379
1 ATLA(ATLA) til HUF
Ft18,778.087877
1 ATLA(ATLA) til CZK
1,177.013919
1 ATLA(ATLA) til KWD
د.ك17.0217755
1 ATLA(ATLA) til ILS
181.379575
1 ATLA(ATLA) til BOB
Bs385.640881
1 ATLA(ATLA) til AZN
94.87547
1 ATLA(ATLA) til TJS
SM512.327538
1 ATLA(ATLA) til GEL
151.242661
1 ATLA(ATLA) til AOA
Kz51,154.062969
1 ATLA(ATLA) til BHD
.د.ب20.9284125
1 ATLA(ATLA) til BMD
$55.8091
1 ATLA(ATLA) til DKK
kr361.084877
1 ATLA(ATLA) til HNL
L1,463.314602
1 ATLA(ATLA) til MUR
2,552.708234
1 ATLA(ATLA) til NAD
$964.939339
1 ATLA(ATLA) til NOK
kr564.788092
1 ATLA(ATLA) til NZD
$97.107834
1 ATLA(ATLA) til PAB
B/.55.8091
1 ATLA(ATLA) til PGK
K234.39822
1 ATLA(ATLA) til QAR
ر.ق202.587033
1 ATLA(ATLA) til RSD
дин.5,669.088378
1 ATLA(ATLA) til UZS
soʻm664,393.941316
1 ATLA(ATLA) til ALL
L4,659.501759
1 ATLA(ATLA) til ANG
ƒ99.898289
1 ATLA(ATLA) til AWG
ƒ99.898289
1 ATLA(ATLA) til BBD
$111.6182
1 ATLA(ATLA) til BAM
KM93.759288
1 ATLA(ATLA) til BIF
Fr163,129.9993
1 ATLA(ATLA) til BND
$71.993739
1 ATLA(ATLA) til BSD
$55.8091
1 ATLA(ATLA) til JMD
$8,932.246455
1 ATLA(ATLA) til KHR
223,236.4
1 ATLA(ATLA) til KMF
Fr23,774.6766
1 ATLA(ATLA) til LAK
1,213,241.280083
1 ATLA(ATLA) til LKR
රු16,942.526578
1 ATLA(ATLA) til MDL
L947.080427
1 ATLA(ATLA) til MGA
Ar250,264.74713
1 ATLA(ATLA) til MOP
P447.030891
1 ATLA(ATLA) til MVR
853.87923
1 ATLA(ATLA) til MWK
MK96,555.32391
1 ATLA(ATLA) til MZN
MT3,566.20149
1 ATLA(ATLA) til NPR
रु7,893.639104
1 ATLA(ATLA) til PYG
395,798.1372
1 ATLA(ATLA) til RWF
Fr81,090.6223
1 ATLA(ATLA) til SBD
$459.308893
1 ATLA(ATLA) til SCR
762.352306
1 ATLA(ATLA) til SRD
$2,148.65035
1 ATLA(ATLA) til SVC
$488.329625
1 ATLA(ATLA) til SZL
L964.939339
1 ATLA(ATLA) til TMT
m195.33185
1 ATLA(ATLA) til TND
د.ت164.3019904
1 ATLA(ATLA) til TTD
$377.827607
1 ATLA(ATLA) til UGX
Sh193,769.1952
1 ATLA(ATLA) til XAF
Fr31,532.1415
1 ATLA(ATLA) til XCD
$150.68457
1 ATLA(ATLA) til XOF
Fr31,532.1415
1 ATLA(ATLA) til XPF
Fr5,692.5282
1 ATLA(ATLA) til BWP
P747.283849
1 ATLA(ATLA) til BZD
$112.176291
1 ATLA(ATLA) til CVE
$5,304.654955
1 ATLA(ATLA) til DJF
Fr9,878.2107
1 ATLA(ATLA) til DOP
$3,575.130946
1 ATLA(ATLA) til DZD
د.ج7,253.508727
1 ATLA(ATLA) til FJD
$126.128566
1 ATLA(ATLA) til GNF
Fr481,074.442
1 ATLA(ATLA) til GTQ
Q426.381524
1 ATLA(ATLA) til GYD
$11,687.541722
1 ATLA(ATLA) til ISK
kr6,920.3284

ATLA Ressource

For en mere dybdegående forståelse af ATLA, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel ATLA hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om ATLA

Hvor meget er ATLA (ATLA) værd i dag?
Den direkte ATLA pris i USD er 55.8091 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle ATLA til USD pris?
Den aktuelle pris på ATLAtil USD er $ 55.8091. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af ATLA?
Markedsværdien for ATLA er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af ATLA?
Den cirkulerende forsyning af ATLA er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på ATLA?
ATLA opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på ATLA?
ATLA så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for ATLA?
Direkte 24-timers handelsvolumen for ATLA er $ 8.39M USD.
Bliver ATLA højere i år?
ATLA kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se ATLA prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 04:55:14 (UTC+8)

ATLA (ATLA) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Se mere

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

ATLA-til-USD Lommeregner

Beløb

ATLA
ATLA
USD
USD

1 ATLA = 55.8091 USD

Handel ATLA

ATLA/USDT
$55.809
$55.809$55.809
-0.05%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,415.17
$110,415.17$110,415.17

+0.11%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,882.79
$3,882.79$3,882.79

-0.32%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.03156
$0.03156$0.03156

+5.02%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.53
$186.53$186.53

+0.05%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,415.17
$110,415.17$110,415.17

+0.11%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,882.79
$3,882.79$3,882.79

-0.32%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.53
$186.53$186.53

+0.05%

DASH Logo

DASH

DASH

$71.69
$71.69$71.69

+1.09%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.5081
$2.5081$2.5081

+0.28%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07174
$0.07174$0.07174

+43.48%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000015
$0.000000000000000000000015$0.000000000000000000000015

+200.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000516
$0.000516$0.000516

+201.75%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000006006
$0.0000000000006006$0.0000000000006006

+99.20%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0022
$0.0022$0.0022

+69.23%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00004759
$0.00004759$0.00004759

+61.76%