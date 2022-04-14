Wild Forest Token (WF) Tokenomics Få vigtig indsigt i Wild Forest Token (WF), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Wild Forest Token (WF) Information Wild Forest is a free-to-play real-time strategy (RTS) game featuring fast-paced single-screen PvP battles. Backed by Sky Mavis, Animoca Brands, OKX Ventures, L1D, and other major investors, it combines the simplicity of Web2 gaming with the opportunities of Web3. The game is available on Android, iOS, PC, and Mac, making it easy for players worldwide to join. Players can start playing without any blockchain knowledge, and Web3 features like NFTs and tokens are introduced gradually as they progress. Officiel hjemmeside: https://playwildforest.io/ Hvidbog: https://wildforest.gitbook.io/whitepaper Køb WF nu!

Wild Forest Token (WF) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Wild Forest Token (WF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 762.07K $ 762.07K $ 762.07K Samlet udbud $ 995.00M $ 995.00M $ 995.00M Cirkulerende forsyning $ 50.77M $ 50.77M $ 50.77M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 14.94M $ 14.94M $ 14.94M Alle tiders Høj: $ 0.079021 $ 0.079021 $ 0.079021 Alle tiders Lav: $ 0.00217244 $ 0.00217244 $ 0.00217244 Nuværende pris: $ 0.01502997 $ 0.01502997 $ 0.01502997 Få mere at vide om Wild Forest Token (WF) pris

Wild Forest Token (WF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Wild Forest Token (WF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WF tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WF's tokenomics, kan du udforske WF tokens live-pris!

