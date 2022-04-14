Waveform (WAVE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Waveform (WAVE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Waveform (WAVE) Information Waveform is an autonomous AI-powered cryptocurrency trading platform that leverages advanced technologies to provide users with robust tools for navigating the fast-paced and volatile cryptocurrency market. Built on the principles of transparency, adaptability, and profitability, Waveform allows users to trade cryptocurrencies autonomously through fully customizable trading agents. We aim to allow user to have the most complex agents of all platforms. Officiel hjemmeside: https://www.waveform.finance/ Hvidbog: https://docs.waveform.finance/ Køb WAVE nu!

Waveform (WAVE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Waveform (WAVE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Samlet udbud $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M Cirkulerende forsyning $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Alle tiders Høj: $ 0.0249053 $ 0.0249053 $ 0.0249053 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00118284 $ 0.00118284 $ 0.00118284 Få mere at vide om Waveform (WAVE) pris

Waveform (WAVE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Waveform (WAVE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WAVE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WAVE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WAVE's tokenomics, kan du udforske WAVE tokens live-pris!

