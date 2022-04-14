Warena (RENA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Warena (RENA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Warena (RENA) Information Warena is the first personalized, and #playtoearn #NFT #metaverse game. Warena gives you everything you want from an NFT game. It’s a play-to-earn metaverse that allows you to personalize your in-game characters and interact with characters from other universes like Cat Gunner and Axie Infinity in Warena combat games. Warena features thrilling action-survival gameplay where human and zombie teams face off against each other in a zombie apocalypse scenario. Players can choose to inhabit different lands, trade warriors & NFTs, battle against each other, and play in tournaments. The Warena NFT game will be released in two phases. Phase 1 will take place in Q3 of 2021 and will see the launch of the 2D tower defense game. It’s a survival, player-vs-environment game that will require players to defend against the oncoming army of zombies. Phase 2 is set to launch in Q2 2022 and will unlock the full force of the Warena metaverse with player-versus-player features. Officiel hjemmeside: https://www.warena.io/ Køb RENA nu!

Warena (RENA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Warena (RENA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 89.51K $ 89.51K $ 89.51K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 94.99M $ 94.99M $ 94.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 94.22K $ 94.22K $ 94.22K Alle tiders Høj: $ 6.71 $ 6.71 $ 6.71 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00094221 $ 0.00094221 $ 0.00094221 Få mere at vide om Warena (RENA) pris

Warena (RENA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Warena (RENA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RENA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RENA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RENA's tokenomics, kan du udforske RENA tokens live-pris!

RENA Prisprediktion Vil du vide, hvor RENA måske er på vej hen? Vores RENA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se RENA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!