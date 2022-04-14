Waggle Network (WAG) Tokenomics Få vigtig indsigt i Waggle Network (WAG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Waggle Network (WAG) Information Waggle is a permissionless marketplace built for multi-chain token pools and auctions, enabling projects to raise capital post-IDO on a decentralized environment based on Solana. Waggle curates a public-facing marketplace interface which facilitates locked tokens trading activities. With Waggle, decentralized projects will be able to raise capital from their community, and users will be able to participate in community fundraising rounds in a secure and compliant environment and access opportunities previously only available to institutional players. Waggle seeks to build a future that is decentralized, efficient, and empowering. Officiel hjemmeside: https://waggle.network/ Køb WAG nu!

Waggle Network (WAG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Waggle Network (WAG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2,14K $ 2,14K $ 2,14K Samlet udbud $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Cirkulerende forsyning $ 7,25M $ 7,25M $ 7,25M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 29,50K $ 29,50K $ 29,50K Alle tiders Høj: $ 3,67 $ 3,67 $ 3,67 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0,000295 $ 0,000295 $ 0,000295 Få mere at vide om Waggle Network (WAG) pris

Waggle Network (WAG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Waggle Network (WAG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WAG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WAG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WAG's tokenomics, kan du udforske WAG tokens live-pris!

WAG Prisprediktion Vil du vide, hvor WAG måske er på vej hen? Vores WAG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WAG Tokens prisprediktion nu!

