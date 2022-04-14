WABBIT (WABBIT) Tokenomics Få vigtig indsigt i WABBIT (WABBIT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

WABBIT (WABBIT) Information Wabbit is a bold memecoin built on the Avalanche network, designed to appeal to everyone—not just degens. Inspired by the universal symbol of luck, the number 777 is woven into Wabbit’s DNA—not only in its total supply of 777,777,777 tokens but also in its unique contract address: 0x77776aB9495729E0939E9bADAf7E7c3312777777. Wabbit draws inspiration from iconic scenes in anime, cartoons, movies, and gaming, making it relatable and fun for everyone. With several features and utilities already planned for the long-term roadmap, Wabbit is more than just a memecoin—it’s a community-driven, fair, and entertaining crypto experience. No presale, no team allocation, just a fair launch for everyone to enjoy Officiel hjemmeside: https://wabbit.meme Køb WABBIT nu!

WABBIT (WABBIT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for WABBIT (WABBIT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 22.59K $ 22.59K $ 22.59K Samlet udbud $ 777.78M $ 777.78M $ 777.78M Cirkulerende forsyning $ 777.78M $ 777.78M $ 777.78M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 22.59K $ 22.59K $ 22.59K Alle tiders Høj: $ 0.00234934 $ 0.00234934 $ 0.00234934 Alle tiders Lav: $ 0.0000253 $ 0.0000253 $ 0.0000253 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om WABBIT (WABBIT) pris

WABBIT (WABBIT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for WABBIT (WABBIT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WABBIT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WABBIT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WABBIT's tokenomics, kan du udforske WABBIT tokens live-pris!

WABBIT Prisprediktion Vil du vide, hvor WABBIT måske er på vej hen? Vores WABBIT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WABBIT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!