Vanity (VNTY) Information VanityBazaar is a pioneering platform in the Solana ecosystem that transforms blockchain addresses from random alphanumeric strings into branded, personalized identities. Built on Solana's high-performance blockchain, VanityBazaar empowers users to own memorable wallet addresses, create meaningful brand identities, and participate in a vibrant social ecosystem centered around these custom digital identities. By combining a marketplace for pre-generated vanity addresses, a custom address generation service, and an integrated social platform with novel token economics, VanityBazaar addresses a fundamental gap in blockchain user experience: the lack of personalization and identity in the wallet address space. Our platform utilizes a dual-token economy with a deflationary mechanism, referral rewards, and innovative monetization strategies to ensure sustainable growth. This white paper outlines the technical architecture, business model, and vision of VanityBazaar as we scale to become the definitive destination for blockchain identity in the Solana ecosystem and beyond. Hvidbog: https://vanitybazaar.ghost.io/vanitybazaar-revolutionizing-solana-address-identity-whitepaper/ Køb VNTY nu!

Vanity (VNTY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Vanity (VNTY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 16.36K Samlet udbud $ 999.45M Cirkulerende forsyning $ 999.45M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 16.36K Alle tiders Høj: $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

Vanity (VNTY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Vanity (VNTY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VNTY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VNTY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

