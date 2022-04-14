Utgard (UTG) Tokenomics Få vigtig indsigt i Utgard (UTG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Utgard (UTG) Information Utgard is a player-versus-player mobile game on Solana, where you build your own deck of Viking cards and compete against other players. With a mix of strategy, skill, and training, Utgard offers hours of fun and challenging gameplay. Utgard's primary focus is on crypto enthusiasts, particularly Solana power users. Leveraging the growing community surrounding Solana, including users of the Saga phone, Utgard aims to onboard and engage this audience and the overall crypto's gaming community Officiel hjemmeside: https://utgard.io/ Køb UTG nu!

Utgard (UTG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Utgard (UTG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 34.91K $ 34.91K $ 34.91K Samlet udbud $ 599.97M $ 599.97M $ 599.97M Cirkulerende forsyning $ 359.97M $ 359.97M $ 359.97M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 58.19K $ 58.19K $ 58.19K Alle tiders Høj: $ 0.00606778 $ 0.00606778 $ 0.00606778 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Utgard (UTG) pris

Utgard (UTG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Utgard (UTG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal UTG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange UTG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår UTG's tokenomics, kan du udforske UTG tokens live-pris!

