Universal ETH (UNIETH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Universal ETH (UNIETH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Universal ETH (UNIETH) Information Bedrock's native tokenized version of staked Ether is known as uniETH. uniETH represents the staked ETH in Bedrock plus all future staking rewards. uniETH is non-rebasing, i.e. does not grow in quantity over time but grows in value instead. In other words, 1 uniETH will be worth more than 1 ETH as time goes on, and its value will continue to increase as more time passes. Launched by RockX, Bedrock is a non-custodial solution that satisfies the requirements of institutions seeking a basis for large-scale liquid staking. By bringing new levels of transparency and security to liquid staking, Bedrock allows institutions to unlock liquidity safely by adhering to regulations while leveraging a true crypto-native solution. Officiel hjemmeside: https://unieth.rockx.com Køb UNIETH nu!

Universal ETH (UNIETH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Universal ETH (UNIETH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 60.92M $ 60.92M $ 60.92M Samlet udbud $ 12.00K $ 12.00K $ 12.00K Cirkulerende forsyning $ 12.00K $ 12.00K $ 12.00K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 60.92M $ 60.92M $ 60.92M Alle tiders Høj: $ 5,235.22 $ 5,235.22 $ 5,235.22 Alle tiders Lav: $ 1,525.18 $ 1,525.18 $ 1,525.18 Nuværende pris: $ 5,079.63 $ 5,079.63 $ 5,079.63 Få mere at vide om Universal ETH (UNIETH) pris

Universal ETH (UNIETH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Universal ETH (UNIETH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal UNIETH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange UNIETH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår UNIETH's tokenomics, kan du udforske UNIETH tokens live-pris!

UNIETH Prisprediktion Vil du vide, hvor UNIETH måske er på vej hen? Vores UNIETH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se UNIETH Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!