Unique Network (UNQ) Tokenomics Få vigtig indsigt i Unique Network (UNQ), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Unique Network (UNQ) Information Unique Network is a scalable blockchain for marketplaces, games and dApps with advanced features, built for Polkadot and Kusama Officiel hjemmeside: https://unique.network/ Hvidbog: https://docs.unique.network/ Køb UNQ nu!

Unique Network (UNQ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Unique Network (UNQ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.80M Samlet udbud $ 1.04B Cirkulerende forsyning $ 198.82M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.45M Alle tiders Høj: $ 0.01608143 Alle tiders Lav: $ 0.00152318 Nuværende pris: $ 0.00906804 Få mere at vide om Unique Network (UNQ) pris

Unique Network (UNQ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Unique Network (UNQ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal UNQ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange UNQ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår UNQ's tokenomics, kan du udforske UNQ tokens live-pris!

UNQ Prisprediktion Vil du vide, hvor UNQ måske er på vej hen? Vores UNQ prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se UNQ Tokens prisprediktion nu!

