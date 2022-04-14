Unagi Token (UNA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Unagi Token (UNA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Unagi Token (UNA) Information UNA token is Unagi's web3 gaming ecosystem token. It is your universal ticket to the entire range of Unagi games, offering a seamless experience across various genres and platforms including Ultimate Champions, Persona and many more to come! We’re creating a cohesive, interconnected gaming environment. One token, many worlds. Officiel hjemmeside: https://www.unagi.games/ Køb UNA nu!

Unagi Token (UNA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Unagi Token (UNA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 21.72M $ 21.72M $ 21.72M Samlet udbud $ 990.63M $ 990.63M $ 990.63M Cirkulerende forsyning $ 633.66M $ 633.66M $ 633.66M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 33.95M $ 33.95M $ 33.95M Alle tiders Høj: $ 0.154495 $ 0.154495 $ 0.154495 Alle tiders Lav: $ 0.00648287 $ 0.00648287 $ 0.00648287 Nuværende pris: $ 0.03425673 $ 0.03425673 $ 0.03425673 Få mere at vide om Unagi Token (UNA) pris

Unagi Token (UNA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Unagi Token (UNA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal UNA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange UNA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår UNA's tokenomics, kan du udforske UNA tokens live-pris!

