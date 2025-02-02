UME (UME) Tokenomics Få vigtig indsigt i UME (UME), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

UME (UME) Information Ume is a baby Tapir born Feb 2nd, 2025 at Point Defiance Zoo in Tacoma Washington. The newborn, covered in distinctive white spots and stripes that resemble a tiny, walking fuzzy watermelon, is only the second ever born at Point Defiance Zoo in its 120-year history. Ume means plum blossom and apricot in Japanese. The original team faded $UME,. But passionate holders stepped up & refused to let the vision die. Officiel hjemmeside: https://umeonsol.com/ Køb UME nu!

UME (UME) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for UME (UME), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 31.62K $ 31.62K $ 31.62K Samlet udbud $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M Cirkulerende forsyning $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 31.62K $ 31.62K $ 31.62K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om UME (UME) pris

UME (UME) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for UME (UME) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal UME tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange UME tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår UME's tokenomics, kan du udforske UME tokens live-pris!

UME Prisprediktion Vil du vide, hvor UME måske er på vej hen? Vores UME prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se UME Tokens prisprediktion nu!

