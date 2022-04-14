Typen (TYPEN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Typen (TYPEN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Typen (TYPEN) Information Typen is Crynode's first MVP AI Agent designed to interact with both people and other AI agents. It leverages a combination of state-of-the-art AI models and advanced machine learning techniques to think, analyze, and navigate the Solana blockchain. Typen's architecture is custom-built and advanced, setting it apart from starter frameworks like Eliza (ai16z), as shown by the depth of his responses. He's built for head-to-head competition with shallow AIs like $goat (Terminal of Truths), aiming to provide real value rather than just entertainment. Typen represents the first pillar of Crynode's long-term vision: a future where high-quality AIs cooperate with humans to create sustainable, long-term wealth. Officiel hjemmeside: https://crynode.com

Typen (TYPEN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Typen (TYPEN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.82K $ 8.82K $ 8.82K Samlet udbud $ 998.81M $ 998.81M $ 998.81M Cirkulerende forsyning $ 969.12M $ 969.12M $ 969.12M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.10K $ 9.10K $ 9.10K Alle tiders Høj: $ 0.00040696 $ 0.00040696 $ 0.00040696 Alle tiders Lav: $ 0.00000613 $ 0.00000613 $ 0.00000613 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0

Typen (TYPEN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Typen (TYPEN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TYPEN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TYPEN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TYPEN's tokenomics, kan du udforske TYPEN tokens live-pris!

