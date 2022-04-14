TypeAI (TYPE) Tokenomics Få vigtig indsigt i TypeAI (TYPE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

TypeAI (TYPE) Information Type AI is an innovative Telegram bot designed to revolutionize interactions within the Ethereum blockchain. It simplifies DeFi transactions by allowing users to execute complex operations through straightforward text commands. Whether it’s swapping tokens, managing portfolios, or exploring new DeFi opportunities, Type AI handles it all efficiently. The platform uses advanced AI to interpret user queries, ensuring actions like staking, lending, or token transfers are done seamlessly. Emphasizing security, it securely encrypts all private keys, ensuring user data remains protected. With a revenue model based on transaction fees and partnerships, Type AI also incentivizes its community, distributing a significant portion of earnings to token holders. Bridging the gap between complex blockchain technology and everyday users, Type AI stands as a one-stop solution for easy, safe, and intuitive DeFi interactions Officiel hjemmeside: https://typeai.live Hvidbog: https://type-ai.gitbook.io/type-ai/ Køb TYPE nu!

TypeAI (TYPE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TypeAI (TYPE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.66M $ 2.66M $ 2.66M Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 9.50M $ 9.50M $ 9.50M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.80M $ 2.80M $ 2.80M Alle tiders Høj: $ 4.09 $ 4.09 $ 4.09 Alle tiders Lav: $ 0.067643 $ 0.067643 $ 0.067643 Nuværende pris: $ 0.27994 $ 0.27994 $ 0.27994 Få mere at vide om TypeAI (TYPE) pris

TypeAI (TYPE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TypeAI (TYPE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TYPE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TYPE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TYPE's tokenomics, kan du udforske TYPE tokens live-pris!

