Treble (TREB) Tokenomics Få vigtig indsigt i Treble (TREB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Treble (TREB) Information Treble is the first modular V4 DEX on Base, providing a full-suite DeFi Hub with upcoming DeFAI integration, designed to meet the needs of both retail and institutional users. Treble offers a seamless experience that includes: • Cross-Chain Swaps: Effortlessly move assets across multiple blockchains. • Fiat On/Off Ramp: Buy and sell crypto directly on the platform. • CEX Onramp: Transfer funds seamlessly between CEX and your Web3 wallet. • No-KYC Crypto Spending: Spend your assets at hundreds of merchants without KYC. • Farming & Staking: Earn passive income through optimized liquidity provision and staking rewards. Treble is your one-stop-shop for everything DeFi, bringing efficiency, flexibility, and accessibility to the Base ecosystem. Officiel hjemmeside: https://trebleswap.com Hvidbog: https://github.com/trebleswap/docs/blob/master/pdf/Treble-Whitepaper.pdf Køb TREB nu!

Treble (TREB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Treble (TREB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.70M $ 1.70M $ 1.70M Samlet udbud $ 41.80M $ 41.80M $ 41.80M Cirkulerende forsyning $ 7.78M $ 7.78M $ 7.78M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.12M $ 9.12M $ 9.12M Alle tiders Høj: $ 0.814964 $ 0.814964 $ 0.814964 Alle tiders Lav: $ 0.210126 $ 0.210126 $ 0.210126 Nuværende pris: $ 0.218196 $ 0.218196 $ 0.218196 Få mere at vide om Treble (TREB) pris

Treble (TREB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Treble (TREB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TREB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TREB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TREB's tokenomics, kan du udforske TREB tokens live-pris!

TREB Prisprediktion Vil du vide, hvor TREB måske er på vej hen? Vores TREB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TREB Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!