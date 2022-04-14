TRALA TOKEN (TRALA) Tokenomics Få vigtig indsigt i TRALA TOKEN (TRALA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

TRALA TOKEN (TRALA) Information Officiel hjemmeside: https://trala.me/ Køb TRALA nu!

TRALA TOKEN (TRALA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TRALA TOKEN (TRALA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 187.16K $ 187.16K $ 187.16K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 41.56M $ 41.56M $ 41.56M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.50M $ 4.50M $ 4.50M Alle tiders Høj: $ 0.178927 $ 0.178927 $ 0.178927 Alle tiders Lav: $ 0.00397701 $ 0.00397701 $ 0.00397701 Nuværende pris: $ 0.00450378 $ 0.00450378 $ 0.00450378 Få mere at vide om TRALA TOKEN (TRALA) pris

TRALA TOKEN (TRALA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TRALA TOKEN (TRALA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TRALA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TRALA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TRALA's tokenomics, kan du udforske TRALA tokens live-pris!

TRALA Prisprediktion Vil du vide, hvor TRALA måske er på vej hen? Vores TRALA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TRALA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!