TOR (TOR) Information TOR is a truly Fully Collateralised stable coin built on the Fantom Opera Chain. It has a dynamic supply which is determined by supply and demand which ensures it is always worth $1. Officiel hjemmeside: https://tor.cash/ Hvidbog: https://docs.hector.finance/whitepaper-and-roadmap/whitepaper Køb TOR nu!

TOR (TOR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TOR (TOR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 316.18K $ 316.18K $ 316.18K Samlet udbud $ 17.07M $ 17.07M $ 17.07M Cirkulerende forsyning $ 17.07M $ 17.07M $ 17.07M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 316.18K $ 316.18K $ 316.18K Alle tiders Høj: $ 20.14 $ 20.14 $ 20.14 Alle tiders Lav: $ 0.00099689 $ 0.00099689 $ 0.00099689 Nuværende pris: $ 0.01853293 $ 0.01853293 $ 0.01853293 Få mere at vide om TOR (TOR) pris

TOR (TOR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TOR (TOR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TOR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TOR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TOR's tokenomics, kan du udforske TOR tokens live-pris!

TOR Prisprediktion Vil du vide, hvor TOR måske er på vej hen? Vores TOR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TOR Tokens prisprediktion nu!

