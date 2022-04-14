TOGA (TOGA) Tokenomics Få vigtig indsigt i TOGA (TOGA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

TOGA (TOGA) Information TOGA is a memecoin. It's just a GOAT wearing a TOGA. Originally the idea is that the coin was deployed by one of the biggest meme coins in the Solana community called GOAT. TOGA is a derivative of the GOAT narrative that goes on, and we proudly want to take that one step further and to build our own community. AI has been the one that launched GOAT, therefore TOGA is purely a community coin. $GOAT = $TOGA Officiel hjemmeside: https://t.me/TogaSol Køb TOGA nu!

TOGA (TOGA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TOGA (TOGA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 68.81K $ 68.81K $ 68.81K Samlet udbud $ 999.25M $ 999.25M $ 999.25M Cirkulerende forsyning $ 999.25M $ 999.25M $ 999.25M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 68.81K $ 68.81K $ 68.81K Alle tiders Høj: $ 0.01149809 $ 0.01149809 $ 0.01149809 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om TOGA (TOGA) pris

TOGA (TOGA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TOGA (TOGA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TOGA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TOGA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TOGA's tokenomics, kan du udforske TOGA tokens live-pris!

TOGA Prisprediktion Vil du vide, hvor TOGA måske er på vej hen? Vores TOGA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TOGA Tokens prisprediktion nu!

