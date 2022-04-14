Toad Killer ($TOAD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Toad Killer ($TOAD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Toad Killer ($TOAD) Information TOAD KILLER ($TOAD) is a cryptocurrency that has been created by a mysterious team of well-known figures in the crypto industry who have a history of the space. The team behind TOAD is unique and they have managed and funded some of the principles of the memetokens space. The goal of $TOAD is to demonstrate to the world that there is only one original project, and as their slogan says: "We already killed a dog" - so frogs and new memecoins are about to end when the king reappears. There's many hints on their launch and website that hint everyone who may be back of this mysterious project, specially when talking about killing dogs. The project has been launched with a stealth approach, much like the successful Shib project, and the team is relying on organic growth, with people discovering it and trying to unravel its mistery. They believe that $TOAD is the determination to create something that stops this new fever and demonstrate all the new meme-devs who is the leader on this area. Officiel hjemmeside: https://toadkiller.dog Køb $TOAD nu!

Toad Killer ($TOAD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Toad Killer ($TOAD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M Samlet udbud $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Cirkulerende forsyning $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Toad Killer ($TOAD) pris

Toad Killer ($TOAD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Toad Killer ($TOAD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $TOAD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $TOAD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $TOAD's tokenomics, kan du udforske $TOAD tokens live-pris!

$TOAD Prisprediktion Vil du vide, hvor $TOAD måske er på vej hen? Vores $TOAD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $TOAD Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!