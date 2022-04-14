TAY (TAY) Tokenomics Få vigtig indsigt i TAY (TAY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

TAY (TAY) Information Introducing TAY, the new decentralized AI chatbot that builds on the lessons of Microsoft’s infamous Tay from 2016. While Microsoft’s Tay learned from real-time interactions but faced serious challenges from malicious users, we’ve created TAY with Fission’s decentralized AI framework to ensure a positive, transparent, and user-driven experience. Unlike its predecessor, TAY is equipped with robust safeguards, filtering systems, and community governance to prevent misuse. TAY is more than just a chatbot—it’s a fully customizable, user-driven conversational companion. Whether you’re seeking entertainment, motivation, or insightful chats, TAY adapts its personality, tone, and style based on your interactions, offering a unique experience every time. It seamlessly integrates with X (formerly Twitter), staying up to date with trending topics and memes, ensuring relevant and engaging conversations. Built on a decentralized framework, TAY prioritizes transparency and allows for continuous improvement driven by the community. Users can shape its traits, from humor and pacing to attitude, ensuring TAY matches their preferences. The integration of Web3 also guarantees the ethical handling of user data, preventing the exploitation seen with centralized systems. TAY represents the future of conversational AI: safe, adaptable, and community-driven. Join the next chapter in AI innovation on X, shape TAY’s personality, and explore the possibilities of decentralized, real-time learning with Fission-powered AI. Officiel hjemmeside: https://hub.xyz/fission Hvidbog: https://docs.fission.lol/ Køb TAY nu!

TAY (TAY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TAY (TAY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 35.61K $ 35.61K $ 35.61K Samlet udbud $ 524.08M $ 524.08M $ 524.08M Cirkulerende forsyning $ 524.08M $ 524.08M $ 524.08M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 35.61K $ 35.61K $ 35.61K Alle tiders Høj: $ 0.0078192 $ 0.0078192 $ 0.0078192 Alle tiders Lav: $ 0.00005475 $ 0.00005475 $ 0.00005475 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om TAY (TAY) pris

TAY (TAY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TAY (TAY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TAY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TAY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TAY's tokenomics, kan du udforske TAY tokens live-pris!

