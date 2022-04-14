Swarm Network (SWM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Swarm Network (SWM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Swarm Network (SWM) Information Swarm is the blockchain for private equity. We bring high-return alternative asset classes to everyone and use AI to continuously improve investments. Officiel hjemmeside: https://www.swarmnetwork.org/ Hvidbog: https://indd.adobe.com/view/baed8d22-35a5-46d4-a730-8bcd04abd808 Køb SWM nu!

Swarm Network (SWM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Swarm Network (SWM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 392.08K $ 392.08K $ 392.08K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 78.65M $ 78.65M $ 78.65M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 498.49K $ 498.49K $ 498.49K Alle tiders Høj: $ 2.16 $ 2.16 $ 2.16 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00498488 $ 0.00498488 $ 0.00498488 Få mere at vide om Swarm Network (SWM) pris

Swarm Network (SWM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Swarm Network (SWM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SWM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SWM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SWM's tokenomics, kan du udforske SWM tokens live-pris!

SWM Prisprediktion Vil du vide, hvor SWM måske er på vej hen? Vores SWM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SWM Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!