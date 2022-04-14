sunpepe (SUNPEPE) Tokenomics Få vigtig indsigt i sunpepe (SUNPEPE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

sunpepe (SUNPEPE) Information 🐸 SUNPEPE - The Brightest Meme on the TRON Blockchain! ☀️ Just when you thought PEPE couldn't get any cooler, he took a trip to the TRON blockchain and got a sun-kissed glow! 🌴 SUNPEPE is here to bring the heat with the same legendary vibes as PEPE, but with a TRON-powered twist. If you're ready to bask in the sun and ride the meme wave, SUNPEPE is your new best friend. Don't miss out—this is one frog you want to catch! 🌊🚀 #SUNPEPE #MemeCoin #TRON #PEPE Officiel hjemmeside: https://sunpepe.meme/ Køb SUNPEPE nu!

sunpepe (SUNPEPE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for sunpepe (SUNPEPE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 119.47K $ 119.47K $ 119.47K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 119.47K $ 119.47K $ 119.47K Alle tiders Høj: $ 0.0062668 $ 0.0062668 $ 0.0062668 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00011947 $ 0.00011947 $ 0.00011947 Få mere at vide om sunpepe (SUNPEPE) pris

sunpepe (SUNPEPE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for sunpepe (SUNPEPE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SUNPEPE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SUNPEPE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SUNPEPE's tokenomics, kan du udforske SUNPEPE tokens live-pris!

