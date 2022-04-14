Streamr (DATA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Streamr (DATA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Streamr (DATA) Information Streamr is building decentralized infrastructure for real-time data. Our goal is to enable data to be transported, shared, and monetised securely and scalably without intermediaries. By facilitating new types of data pipelines and ecosystems, we support and accelerate the birth of the Web 3.0, in which decentralized applications can securely exchange data and value. Officiel hjemmeside: https://streamr.network/ Køb DATA nu!

Streamr (DATA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Streamr (DATA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.68M $ 12.68M $ 12.68M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 767.12M $ 767.12M $ 767.12M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 16.53M $ 16.53M $ 16.53M Alle tiders Høj: $ 0.209972 $ 0.209972 $ 0.209972 Alle tiders Lav: $ 0.0117923 $ 0.0117923 $ 0.0117923 Nuværende pris: $ 0.01652389 $ 0.01652389 $ 0.01652389 Få mere at vide om Streamr (DATA) pris

Streamr (DATA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Streamr (DATA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DATA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DATA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DATA's tokenomics, kan du udforske DATA tokens live-pris!

DATA Prisprediktion Vil du vide, hvor DATA måske er på vej hen? Vores DATA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DATA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!