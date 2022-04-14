SPARTA (SPARTA) Tokenomics Få vigtig indsigt i SPARTA (SPARTA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SPARTA (SPARTA) Information SPARTA is a hyper-deflationary token on PulseChain designed to reduce supply and increase value over time. It applies a 5% tax on every buy and sell; fees from these transactions are used to strengthen liquidity and burn tokens permanently. SPARTA is primarily paired with HEX, allowing it to benefit from HEX’s price performance through Heart’s Law. A supporting network of trading pairs drives volume, reinforcing liquidity and price stability. Officiel hjemmeside: https://www.spartapls.com Hvidbog: https://www.spartapls.com/files/spartaPdf.pdf Køb SPARTA nu!

SPARTA (SPARTA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SPARTA (SPARTA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.26M $ 10.26M $ 10.26M Samlet udbud $ 186.83M $ 186.83M $ 186.83M Cirkulerende forsyning $ 186.83M $ 186.83M $ 186.83M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.26M $ 10.26M $ 10.26M Alle tiders Høj: $ 0.111468 $ 0.111468 $ 0.111468 Alle tiders Lav: $ 0.03103831 $ 0.03103831 $ 0.03103831 Nuværende pris: $ 0.054705 $ 0.054705 $ 0.054705 Få mere at vide om SPARTA (SPARTA) pris

SPARTA (SPARTA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SPARTA (SPARTA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SPARTA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SPARTA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SPARTA's tokenomics, kan du udforske SPARTA tokens live-pris!

