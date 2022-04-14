Solmax (SOLMAX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Solmax (SOLMAX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Solmax (SOLMAX) Information Our Mission At $SOLMAX, we are committed to spearheading the introduction of the premier Solana rewards cryptocurrency, dedicated to fostering a decentralized and inclusive financial ecosystem. Leveraging the speed, scalability, and efficiency of the Solana blockchain, our goal is to provide users with a smooth and gratifying experience in generating passive income by holding $SOLMAX. Through inventive approaches and community-driven governance, we aspire to reshape the decentralized finance landscape, unlocking fresh possibilities and propelling the widespread adoption of Solana. Officiel hjemmeside: https://solmax.pro/ Køb SOLMAX nu!

Solmax (SOLMAX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Solmax (SOLMAX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 26.97K $ 26.97K $ 26.97K Samlet udbud $ 299.55K $ 299.55K $ 299.55K Cirkulerende forsyning $ 299.55K $ 299.55K $ 299.55K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 26.97K $ 26.97K $ 26.97K Alle tiders Høj: $ 9.66 $ 9.66 $ 9.66 Alle tiders Lav: $ 0.03384117 $ 0.03384117 $ 0.03384117 Nuværende pris: $ 0.090023 $ 0.090023 $ 0.090023 Få mere at vide om Solmax (SOLMAX) pris

Solmax (SOLMAX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Solmax (SOLMAX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SOLMAX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SOLMAX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SOLMAX's tokenomics, kan du udforske SOLMAX tokens live-pris!

