Solify100 (S100) Information Solify100 is a transformative crypto project that integrates emotional wellness tools with financial innovation. Built on the Solana blockchain, Solify100 aims to create a compassionate and empowering ecosystem driven by AI agents, market sentiment intelligence, and a robust rewards system. Solify100's mission is to go beyond the meme coin narrative and shape a community-centric movement grounded in mental health and shared growth. Officiel hjemmeside: https://www.solify100.com/ Hvidbog: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSt_-RSgU_c4iXgdYGOAWJAuwJvlnA3GGMf-jCF4YbDlsfTgSnykO914opURrf2BRIQ1eUZ4Qm8N4ar/pub Køb S100 nu!

Solify100 (S100) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Solify100 (S100), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M Samlet udbud $ 983.44M $ 983.44M $ 983.44M Cirkulerende forsyning $ 983.44M $ 983.44M $ 983.44M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M Alle tiders Høj: $ 0.00222386 $ 0.00222386 $ 0.00222386 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0013021 $ 0.0013021 $ 0.0013021 Få mere at vide om Solify100 (S100) pris

Solify100 (S100) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Solify100 (S100) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal S100 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange S100 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår S100's tokenomics, kan du udforske S100 tokens live-pris!

