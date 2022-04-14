SofaCat (SOFAC) Tokenomics Få vigtig indsigt i SofaCat (SOFAC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SofaCat (SOFAC) Information SofaCat is a fun and engaging memecoin project that brings humor and creativity to the crypto space. At its core, SofaCat revolves around the idea that every cat loves a cozy sofa - only to destroy it! This playful narrative brings the community together in a lighthearted way. With SofaCat, you can take part in the fun by helping the cat wreck sofas on our interactive website, all while engaging with a growing, enthusiastic community. It's more than just a meme - it's a shared experience of fun and excitement! Officiel hjemmeside: https://www.sofacat.click/

SofaCat (SOFAC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SofaCat (SOFAC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 57.32K $ 57.32K $ 57.32K Samlet udbud $ 99.20M $ 99.20M $ 99.20M Cirkulerende forsyning $ 97.30M $ 97.30M $ 97.30M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 58.44K $ 58.44K $ 58.44K Alle tiders Høj: $ 0.03221217 $ 0.03221217 $ 0.03221217 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00058911 $ 0.00058911 $ 0.00058911 Få mere at vide om SofaCat (SOFAC) pris

SofaCat (SOFAC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SofaCat (SOFAC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SOFAC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SOFAC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SOFAC's tokenomics, kan du udforske SOFAC tokens live-pris!

SOFAC Prisprediktion Vil du vide, hvor SOFAC måske er på vej hen? Vores SOFAC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SOFAC Tokens prisprediktion nu!

