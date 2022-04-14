SMACKM (SMACKM) Tokenomics Få vigtig indsigt i SMACKM (SMACKM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SMACKM (SMACKM) Information $SMACKM is the first meme to introduce “memetility”. $SMACKM is supported by a Play-to-Earn game on Telegram and the collective trust of three leading projects on Hedera. We offer instant utility to participating Hedera tokens, enhancing their value, functionality, and the strength of the Hedera ecosystem. The game that we have built in Unity is called Smack Mosquito. The studio that is building Earthlings.land and that has already launched Steam Runner, on the google and IOS app stores, will be launching the game on Telegram in February 2025. Smack Mosquito will not require wallet connection to play but will require wallet connection in order to claim awarded tokens. Officiel hjemmeside: https://smackm.io/ Hvidbog: https://indd.adobe.com/view/6e398f82-3aca-4e75-8d8a-84321c49f9d1 Køb SMACKM nu!

SMACKM (SMACKM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SMACKM (SMACKM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 771.09K $ 771.09K $ 771.09K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 815.72M $ 815.72M $ 815.72M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 945.29K $ 945.29K $ 945.29K Alle tiders Høj: $ 0.00276613 $ 0.00276613 $ 0.00276613 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00094528 $ 0.00094528 $ 0.00094528 Få mere at vide om SMACKM (SMACKM) pris

SMACKM (SMACKM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SMACKM (SMACKM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SMACKM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SMACKM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SMACKM's tokenomics, kan du udforske SMACKM tokens live-pris!

