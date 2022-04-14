SLIME (SLIME) Tokenomics Få vigtig indsigt i SLIME (SLIME), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SLIME (SLIME) Information SLIME dreamed of a better life. Tired of the murky waters and the small gains from meme coins, he decided it was time for a change. With ambition burning brighter than ever, $SLIME set out on a transformative journey. From the depths of the swamp to the heights of success, $SLIME is on a mission. Armed with newfound determination and a hunger for greatness, he's ready to take the crypto world by storm. Join $SLIME as he rises from the swamp, conquering challenges and seizing opportunities. This is just the beginning. $SLIME is hungry for success! Officiel hjemmeside: https://slimeonsol.xyz/

SLIME (SLIME) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SLIME (SLIME), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 19.16K $ 19.16K $ 19.16K Samlet udbud $ 888.49M $ 888.49M $ 888.49M Cirkulerende forsyning $ 888.49M $ 888.49M $ 888.49M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 19.16K $ 19.16K $ 19.16K Alle tiders Høj: $ 0.00280345 $ 0.00280345 $ 0.00280345 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om SLIME (SLIME) pris

SLIME (SLIME) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SLIME (SLIME) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SLIME tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SLIME tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SLIME's tokenomics, kan du udforske SLIME tokens live-pris!

