SLIME (SLIME) Tokenomics

Få vigtig indsigt i SLIME (SLIME), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

SLIME (SLIME) Information

SLIME dreamed of a better life. Tired of the murky waters and the small gains from meme coins, he decided it was time for a change. With ambition burning brighter than ever, $SLIME set out on a transformative journey. From the depths of the swamp to the heights of success, $SLIME is on a mission. Armed with newfound determination and a hunger for greatness, he's ready to take the crypto world by storm. Join $SLIME as he rises from the swamp, conquering challenges and seizing opportunities. This is just the beginning. $SLIME is hungry for success!

Officiel hjemmeside:
https://slimeonsol.xyz/

SLIME (SLIME) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SLIME (SLIME), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 19.16K
Samlet udbud
$ 888.49M
Cirkulerende forsyning
$ 888.49M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 19.16K
Alle tiders Høj:
$ 0.00280345
Alle tiders Lav:
$ 0
Nuværende pris:
$ 0
SLIME (SLIME) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for SLIME (SLIME) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal SLIME tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange SLIME tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår SLIME's tokenomics, kan du udforske SLIME tokens live-pris!

SLIME Prisprediktion

Vil du vide, hvor SLIME måske er på vej hen? Vores SLIME prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.