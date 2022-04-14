Skill Issue (SKILL) Tokenomics
Skill Issue (SKILL) Information
Skill Issue is a meme culture coin centered around the conversational meme phrase "skill issue" which is very popular term in gaming and streaming culture used to poke fun at blunders and fails. Our project is a very strong community that focuses on improving each others "skill issues" and becoming the best versions of ourselves.
We blend gaming and memecoins in a world that thrives on entertainment to strengthen our relationships and bring joy to our holders.
Skill Issue (SKILL) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Skill Issue (SKILL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
Skill Issue (SKILL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for Skill Issue (SKILL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal SKILL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange SKILL tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår SKILL's tokenomics, kan du udforske SKILL tokens live-pris!
SKILL Prisprediktion
Vil du vide, hvor SKILL måske er på vej hen? Vores SKILL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
Hvorfor skal du vælge MEXC?
MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.