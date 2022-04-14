Simple AI (SMPL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Simple AI (SMPL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Simple AI (SMPL) Information Simple AI is a comprehensive, AI powered ecosystem designed to dismantle the significant barriers of complexity, fragmentation, and security that hinder mainstream adoption of blockchain technology and decentralized finance in a Simple manner. The platform integrates a suite of specialized tools spanning security, development, trading, and analytics with a pioneering robotics verification protocol, all unified by a shared AI architecture and the native SMPL token. Officiel hjemmeside: https://www.smplai.io/ Køb SMPL nu!

Simple AI (SMPL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Simple AI (SMPL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.67M $ 2.67M $ 2.67M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.67M $ 2.67M $ 2.67M Alle tiders Høj: $ 0.051049 $ 0.051049 $ 0.051049 Alle tiders Lav: $ 0.00277191 $ 0.00277191 $ 0.00277191 Nuværende pris: $ 0.02663545 $ 0.02663545 $ 0.02663545 Få mere at vide om Simple AI (SMPL) pris

Simple AI (SMPL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Simple AI (SMPL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SMPL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SMPL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SMPL's tokenomics, kan du udforske SMPL tokens live-pris!

