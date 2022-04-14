Sibert (SIBERT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Sibert (SIBERT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Sibert (SIBERT) Information $SIBERT incentivizes a global community of conservation advocates by offering a tangible way to support biodiversity efforts while also participating in the growing blockchain economy. Holders of $SIBERT become active stakeholders in the preservation of endangered species, fostering a sense of ownership and accountability, where it is not only a responsibility but also an opportunity for collective growth. Officiel hjemmeside: https://sibert.xyz/ Køb SIBERT nu!

Sibert (SIBERT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sibert (SIBERT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 15.11K $ 15.11K $ 15.11K Samlet udbud $ 959.20M $ 959.20M $ 959.20M Cirkulerende forsyning $ 959.20M $ 959.20M $ 959.20M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 15.11K $ 15.11K $ 15.11K Alle tiders Høj: $ 0.00239953 $ 0.00239953 $ 0.00239953 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Sibert (SIBERT) pris

Sibert (SIBERT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Sibert (SIBERT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SIBERT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SIBERT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SIBERT's tokenomics, kan du udforske SIBERT tokens live-pris!

SIBERT Prisprediktion Vil du vide, hvor SIBERT måske er på vej hen? Vores SIBERT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SIBERT Tokens prisprediktion nu!

