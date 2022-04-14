Shrub ($SHRUB) Tokenomics Få vigtig indsigt i Shrub ($SHRUB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Shrub ($SHRUB) Information Shrub is a memecoin on the Solana blockchain, inspired by Elon Musk's pet hedgehog, named Shrub. The project aims to create a community-driven cryptocurrency with a unique hedgehog-themed mascot. The project aims to create a community-driven cryptocurrency with a hedgehog-themed mascot, which sets it apart from other cryptocurrencies and memecoins. Shrub's mascot has become a symbol of the project's identity, embodying the playful and unconventional nature of the Solana blockchain and the cryptocurrency world as a whole. Officiel hjemmeside: https://shrub.world/ Køb $SHRUB nu!

Shrub ($SHRUB) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Shrub ($SHRUB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
Markedsværdi: $ 237.88K
Samlet udbud $ 999.46M
Cirkulerende forsyning $ 999.46M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 237.88K
Alle tiders Høj: $ 0.02318307
Alle tiders Lav: $ 0
Nuværende pris: $ 0.00023708

Shrub ($SHRUB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Shrub ($SHRUB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $SHRUB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $SHRUB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $SHRUB's tokenomics, kan du udforske $SHRUB tokens live-pris!

$SHRUB Prisprediktion Vil du vide, hvor $SHRUB måske er på vej hen? Vores $SHRUB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $SHRUB Tokens prisprediktion nu!

