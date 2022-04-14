Shogun (SHOGUN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Shogun (SHOGUN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Shogun (SHOGUN) Information The era of AI is upon us, reshaping industries, economies, and the way we interact with technology. Opportunities in artificial intelligence are evolving at an unprecedented pace, creating fertile ground for innovative investment strategies that can adapt to this rapidly changing landscape. Shogun DAO emerges as a trailblazer in this revolution—a decentralized, AI-assisted investment fund dedicated to identifying and capitalizing on transformative AI projects across all market caps. By harmonizing human expertise with the precision and efficiency of AI-driven analysis, Shogun DAO redefines what it means to invest in the age of intelligence. Leveraging the power of decentralized governance, the DAO empowers its community to collectively shape the future of autonomous finance. With a focus on transparency, scalability, and inclusivity, Shogun DAO stands poised to become a cornerstone of the next financial evolution. Officiel hjemmeside: https://shogundao.com/ Køb SHOGUN nu!

Shogun (SHOGUN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Shogun (SHOGUN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M Samlet udbud $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Cirkulerende forsyning $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M Alle tiders Høj: $ 0.193414 $ 0.193414 $ 0.193414 Alle tiders Lav: $ 0.01257557 $ 0.01257557 $ 0.01257557 Nuværende pris: $ 0.058779 $ 0.058779 $ 0.058779 Få mere at vide om Shogun (SHOGUN) pris

Shogun (SHOGUN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Shogun (SHOGUN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SHOGUN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SHOGUN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SHOGUN's tokenomics, kan du udforske SHOGUN tokens live-pris!

