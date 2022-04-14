Shockwaves (NEUROS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Shockwaves (NEUROS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Shockwaves (NEUROS) Information What is the project about? NEUROS is the primary token of Shockwaves, an online blockchain game designed to deliver an unparalleled gaming experience through its innovative blend of AI-driven NFTs, algorithmically generated cities, and music-infused gameplay. What makes your project unique? The use of AI in a blockchain game solves several central issues Web3 games and metaverses have, namely the blockchain user adoption problem and the selling pressure caused by players who only want to earn. Through its unique gameplay, Shockwaves appeals to users both within and outside the blockchain space. History of your project. Based in Switzerland, the NEUROS team of engineers has extensive experience in the development of AI, as well as technically challenging Web2 and Web3 games. What’s next for your project? The aim of the NEUROS project is to blur the distinction between human players and AIs in the game itself and its economy by giving AIs similar power of action to their human counterparts. What can your token be used for? NEUROS serves as the primary token of Shockwaves. The NEUROS can also be staked to receive rewards in the form of NFTs with in-game utility, as well as additional tokens. Token holders can also participate in the governance of the project by voting for important project decisions and community proposals. Officiel hjemmeside: https://shockwaves.ai/ Hvidbog: https://whitepaper.shockwaves.ai Køb NEUROS nu!

Shockwaves (NEUROS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Shockwaves (NEUROS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 83.85K $ 83.85K $ 83.85K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 36.02M $ 36.02M $ 36.02M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 232.78K $ 232.78K $ 232.78K Alle tiders Høj: $ 0.210037 $ 0.210037 $ 0.210037 Alle tiders Lav: $ 0.00171495 $ 0.00171495 $ 0.00171495 Nuværende pris: $ 0.00232785 $ 0.00232785 $ 0.00232785 Få mere at vide om Shockwaves (NEUROS) pris

Shockwaves (NEUROS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Shockwaves (NEUROS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NEUROS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NEUROS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NEUROS's tokenomics, kan du udforske NEUROS tokens live-pris!

NEUROS Prisprediktion Vil du vide, hvor NEUROS måske er på vej hen? Vores NEUROS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NEUROS Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!