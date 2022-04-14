Session Token (SESH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Session Token (SESH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Session Token (SESH) Information Session is a decentralized messaging app that offers end-to-end encryption, robust metadata protection and onion routing for secure and anonymous communication. With over 1 million monthly active users, Session is a user-friendly alternative to centralized messaging apps. Session Token (SESH) is the incentive layer for Session's censorship-resistant DePIN and a utility token that unlocks premium app features. Officiel hjemmeside: https://getsession.org/ Hvidbog: https://getsession.org/whitepaper Køb SESH nu!

Session Token (SESH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Session Token (SESH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.11M $ 9.11M $ 9.11M Samlet udbud $ 240.00M $ 240.00M $ 240.00M Cirkulerende forsyning $ 79.22M $ 79.22M $ 79.22M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 27.60M $ 27.60M $ 27.60M Alle tiders Høj: $ 0.158111 $ 0.158111 $ 0.158111 Alle tiders Lav: $ 0.04027055 $ 0.04027055 $ 0.04027055 Nuværende pris: $ 0.115842 $ 0.115842 $ 0.115842 Få mere at vide om Session Token (SESH) pris

Session Token (SESH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Session Token (SESH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SESH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SESH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SESH's tokenomics, kan du udforske SESH tokens live-pris!

SESH Prisprediktion Vil du vide, hvor SESH måske er på vej hen? Vores SESH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SESH Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!