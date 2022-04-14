Selenium (SELE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Selenium (SELE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Selenium (SELE) Information Selenium is a decentralized finance (DeFi) protocol built on the Terra Classic network, leveraging smart contracts to facilitate the creation of synthetic assets, known as Selenized Assets. These synthetic assets closely replicate the price movements of real-world assets, allowing global traders around the world to gain price exposure without the need to physically own or transact with the underlying assets. Officiel hjemmeside: https://selenium.finance Hvidbog: https://docs.selenium.finance

Selenium (SELE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Selenium (SELE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Samlet udbud $ 6.26M $ 6.26M $ 6.26M Cirkulerende forsyning $ 6.26M $ 6.26M $ 6.26M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Alle tiders Høj: $ 0.386158 $ 0.386158 $ 0.386158 Alle tiders Lav: $ 0.158602 $ 0.158602 $ 0.158602 Nuværende pris: $ 0.189815 $ 0.189815 $ 0.189815 Få mere at vide om Selenium (SELE) pris

Selenium (SELE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Selenium (SELE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SELE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SELE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SELE's tokenomics, kan du udforske SELE tokens live-pris!

SELE Prisprediktion Vil du vide, hvor SELE måske er på vej hen? Vores SELE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

