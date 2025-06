Hvad er Selenium (SELE)

Selenium is a decentralized finance (DeFi) protocol built on the Terra Classic network, leveraging smart contracts to facilitate the creation of synthetic assets, known as Selenized Assets. These synthetic assets closely replicate the price movements of real-world assets, allowing global traders around the world to gain price exposure without the need to physically own or transact with the underlying assets.

Selenium (SELE) Ressource Hvidbog Officiel hjemmeside