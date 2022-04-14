Scorpio (SCORPIO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Scorpio (SCORPIO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Scorpio (SCORPIO) Information Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Scorpio, the Scorpion 🦂, captures the intense and transformative energy of mid-autumn, from mid-October to mid-November. Known for its passion and resourcefulness, Scorpio season delves into the mysteries of life. 🔥 Unleash the powerful and enigmatic energy of Scorpio! Officiel hjemmeside: https://astrofolio.xyz/ Køb SCORPIO nu!

Scorpio (SCORPIO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Scorpio (SCORPIO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M Samlet udbud $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Cirkulerende forsyning $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M Alle tiders Høj: $ 0.00768248 $ 0.00768248 $ 0.00768248 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00123288 $ 0.00123288 $ 0.00123288 Få mere at vide om Scorpio (SCORPIO) pris

Scorpio (SCORPIO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Scorpio (SCORPIO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SCORPIO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SCORPIO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SCORPIO's tokenomics, kan du udforske SCORPIO tokens live-pris!

