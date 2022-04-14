Safe Haven (SHA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Safe Haven (SHA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Safe Haven (SHA) Information Safe Haven Foundation is a Decentralized B2B2C Platform which supports companies and blockchain projects, aiding their expansion within their verticals. We will open our platform and tech solutions to the community, developers, entrepreneurs, inheritance and trust professionals, and existing financial services companies. Officiel hjemmeside: https://safehaven.io/ Køb SHA nu!

Safe Haven (SHA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Safe Haven (SHA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.15M $ 1.15M $ 1.15M Samlet udbud $ 8.50B $ 8.50B $ 8.50B Cirkulerende forsyning $ 8.50B $ 8.50B $ 8.50B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.15M $ 1.15M $ 1.15M Alle tiders Høj: $ 0.01705096 $ 0.01705096 $ 0.01705096 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00013519 $ 0.00013519 $ 0.00013519 Få mere at vide om Safe Haven (SHA) pris

Safe Haven (SHA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Safe Haven (SHA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SHA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SHA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SHA's tokenomics, kan du udforske SHA tokens live-pris!

